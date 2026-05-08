В Нижегородской области изъяли 64 кг небезопасной молочки

В Нижегородской области из оборота изъято 19 партий молочной продукции общим весом 64,3 кг. Продукция не соответствовала обязательным требованиям. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области. Ведомство подвело итоги мониторинга за первый квартал 2026 года.
Всего за это время было исследовано 1 064 пробы молочной продукции. Наибольшее число несоответствий выявлено при проверке микробиологических показателей: 7 проб из 552-х не прошли нормативные требования.
По физико-химическим параметрам, которые отвечают за качество продукции (массовая доля жира, белка, влаги и др.), из 262 образцов не соответствовали стандартам 4 пробы.
Фальсификатов по жирно-кислотному составу и содержанию растительных стеринов не обнаружено. Полностью безопасной признана продукция по санитарно-химическим показателям: нитраты, пестициды, тяжёлые металлы, радионуклиды, антибиотики и ГМО в допустимых пределах или отсутствуют.
По всем фактам выявления небезопасной продукции приняты меры. Изъято из реализации 64,3 кг молочной продукции, приостановлено действие одной декларации о соответствии, а в Государственный информационный ресурс по защите прав потребителей (ГИР ЗПП) внесено уведомление о некачественной продукции.
При возникновении вопросов к качеству молочной продукции жители региона могут обратиться в Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.