В Нижегородской области изъяли 64 кг небезопасной молочки

В Нижегородской области из оборота изъято 19 партий молочной продукции общим весом 64,3 кг. Продукция не соответствовала обязательным требованиям. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области. Ведомство подвело итоги мониторинга за первый квартал 2026 года.