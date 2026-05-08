Ученики технопарка «Кванториум. Екатеринбург» отличились в ракетостроении

Команда «КвантЕКБ» из Свердловской области стала призером всероссийского ракетостроительного чемпионата «Реактивное движение» в направлении «Твердотопливные ракеты. Первая ступень». Соревнования прошли в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили во Дворце молодежи региона.
Финал прошел в Московской области. Восьмой сезон собрал более 850 заявок, в финал вышли более 40 команд из разных регионов России и команда из Китая.
Свердловскую область представляли две команды детского технопарка «Кванториум. Екатеринбург» — «КвантЕКБ» и «Рельсотрон». Первая команда в составе Савелия Ануфриева, Данила Ряжкина, Александра Тужикова стала призером в направлении «Твердотопливные ракеты. Первая ступень».
Участники испытали свои разработки в реальных запусках, защитили проекты и продемонстрировали навыки инженерии, программирования и работы с аэродинамическими системами. Всего в рамках финала команды запустили более 90 ракет.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.