Мясокомбинат на Алтае оптимизировал производство полуфабрикатов

Компания «Горизонт» в Алтайском крае оптимизировала производство говяжьих отрубов, сообщили в региональном министерстве экономического развития. Это стало возможным, поскольку на предприятии внедрили бережливые технологии при поддержке федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
На мясокомбинате в Алейске, в частности, ввели стандартизацию операций. Также там теперь рационально размещают оборудование. Это позволило сократить потери времени и ресурсов, повысить производительность и улучшить качество продукции.
«В первом квартале 2026 года удалось увеличить выработку в цехе производства полуфабрикатов на 132% относительно первого квартала 2025 года и создать благоприятные условия труда для сотрудников. Также увеличение производительности повлияло на рост заработной платы цеха производства полуфабрикатов на 30%», — сказал директор производственной площадки в городе Алейске Сергей Ивасюк.
Уточним, что впервые бережливые технологии на предприятии внедрили в 2025 году. Это позволило улучшить производство колбасных изделий.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.