Четыре мирных жителя пострадали при атаках беспилотников в Белгородской области

В результате ударов БПЛА по Белгородской области ранения получили четыре мирных жителя, включая 11-летнюю девочку. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Грайворонском округе в селе Казачья Лисица FPV-дрон атаковал трактор. Из-за этого мужчина получил осколочные ранения плеча и ноги. Бригада скорой помощи доставляет его в горбольницу № 2 Белгорода.
В селе Гора-Подол того же округа дрон нанес удар по территории частного домовладения. Пострадали две женщины. Медики диагностировали у них баротравмы. После оказания помощи пострадавшие отказались от госпитализации.
Кроме того, за медицинской помощью обратилась 11-летняя девочка, получившая баротравму при атаке беспилотника в селе Таврово Белгородского округа накануне. Ребенка положили в детскую областную клиническую больницу.
За минувшие сутки при атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали семеро мирных жителей.