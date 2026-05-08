НОК Беларуси о выступлении спортсменов с гимном и флагом: это займет время

Международный олимпийский комитет (МОК) ранее отменил рекомендации об ограничениях в отношении спортсменов из Беларуси. Санкович отметила, что это важное решение для белорусского спорта, но оно не значит, что атлеты из республики будут выступать с флагом и гимном на всех стартах за рубежом.
«Очень важно, чтобы международные федерации имплементировали это решение своими органами. И вы знаете, что, как правило, это занимает время. Поэтому очень важно, чтобы национальные федерации сейчас активно включились в работу», — сказала Санкович.
Она добавила, что Национальный олимпийский комитет посодействует, чтобы у представителей Беларуси были возможности выезжать на конференции, семинары, так как это отличная площадка для переговоров.