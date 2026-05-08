Школьники Тюменской области ознакомились с работой военкомата

Экскурсию в военный комиссариат провели для учеников девятых классов школ Викуловского округа Тюменской области, сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения. Мероприятие соответствует целям национального проекта «Кадры».
Сотрудники военкомата рассказали школьникам о структуре комиссариата, порядке постановки на воинский учет, правах и обязанностях граждан, связанных с военной службой. Ребят также ознакомили с историей Вооруженных Сил РФ, вариантами военной службы и возможностями поступления в военные учебные заведения.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.