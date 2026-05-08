Бармена оштрафовали за повторную продажу алкоголя подростку под Волгоградом

Фроловский городской суд вынес приговор бармену, которая во второй раз продала спиртные напитки подростку, сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на решение суда. Татьяна С., работая барменом-кассиром в буфете «Аристократ» во Фролово, уже имела проблемы с законом. В октябре 2025 года она продала алкоголь несовершеннолетнему, за что получила административное наказание.