Росавиация отменила ограничения полетов на юг России

Росавиация: ограничения полетов в аэропорты юга России отменены.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Росавиация отменила извещение, ограничивавшее полеты в аэропорты юга России, авиакомпании уже подают обновленные планы полетов на текущие сутки, сообщило ведомство.

Работа 13 аэропортов юга России приостановлена из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону, сообщил ранее в пятницу Минтранс. Росавиация выпустила извещение (НОТАМ) о приостановке полетов в южные аэропорты до 12 мая, однако отмечала, что этот срок может быть пересмотрен в сторону сокращения.

«Подведомственная Росавиации Госкорпорация по ОрВД готова к обслуживанию рейсов в аэропортах Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста. Ранее выпущенный НОТАМ о невозможности полетов на Юг России отменен», — говорится в сообщении.

Сейчас авиакомпании в координации с Минтрансом России и Росавиацией подают обновленные планы полетов на текущие сутки, сообщило ведомство.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше