Врач Павлова назвала продукты, которые помогают сохранить хорошее зрение

Антиоксидантную защиту хрусталика обеспечивают витамины С и Е.

Врач общей практики Елена Павлова в разговоре с NEWS.ru назвала продукты, которые помогут сохранить хорошее зрение.

Главные защитники сетчатки — лютеин и зеаксантин, которые накапливаются в макулярной области глаза и защищают её от синего света и окислительного стресса. Их дефицит связан с риском возрастной макулярной дегенерации — одной из главных причин необратимой слепоты после 50 лет.

Рекордсмены по содержанию этих каротиноидов — шпинат, капуста кейл, брокколи, кукуруза и яичные желтки. Лютеин усваивается только с жирами, поэтому зелень лучше есть с маслом или авокадо. Также полезна жирная рыба (лосось, скумбрия, сардины): она содержит докозагексаеновую кислоту, которая входит в состав клеточных мембран сетчатки и поддерживает функцию слёзных желез.

Антиоксидантную защиту хрусталика обеспечивают витамины С и Е. Первый содержится в цитрусовых, киви, болгарском перце, брокколи, второй — в миндале, семенах подсолнечника, авокадо и оливковом масле.