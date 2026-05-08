Врач Павлова назвала продукты, которые помогают сохранить хорошее зрение

Рекордсмены по содержанию этих каротиноидов — шпинат, капуста кейл, брокколи, кукуруза и яичные желтки. Лютеин усваивается только с жирами, поэтому зелень лучше есть с маслом или авокадо. Также полезна жирная рыба (лосось, скумбрия, сардины): она содержит докозагексаеновую кислоту, которая входит в состав клеточных мембран сетчатки и поддерживает функцию слёзных желез.