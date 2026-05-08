Наплавной мост через Суру открыли в Пильнинском районе

Наплавной мост через Суру в Пильнинском округе открыли. Она находится на автодороге «Мамешево — Наваты — Шумерля» на границе с Чувашией, сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
Переправа состоит из 47 понтонов и двух аппарельных съездов, каждый из которых в длину — 12 метров. В 2024 году мост отремонтировали: там обновили поворотные и шарнирные устройства, пандусы и аппарели, установили светильники и судоходные огни на понтонах, а также обновили окраску конструкций.
С помощью переправы можно в два раза быстрее добраться из Нижегородской области в Чувашию. Объездная дорога составляет 120 км, в том время как расстояние через наплавной мост сокращается до 50 км.
