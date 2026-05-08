Наплавной мост через Суру открыли в Пильнинском районе

Переправа состоит из 47 понтонов и двух аппарельных съездов, каждый из которых в длину — 12 метров. В 2024 году мост отремонтировали: там обновили поворотные и шарнирные устройства, пандусы и аппарели, установили светильники и судоходные огни на понтонах, а также обновили окраску конструкций.