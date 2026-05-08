С января жители Кочубеевского округа Ставрополья заключили 43 соцконтракта

Жители Кочубеевского округа Ставропольского края с начала года заключили 43 социальных контракта. Такую меру поддержки предоставляют по нацпроекту «Семья», сообщили в региональном правительстве.
Чаще всего жители округа заключали соцконтракты для открытия собственного бизнеса или ведения личного подсобного хозяйства. Благодаря господдержке, например, Никита Михно из села Кочубеевского наладил производство садовой мебели, а Омар Абдуллабеков из поселка Тоннельного занялся разведением овец.
«Мы видим, что проект работает: люди открывают бизнес, развивают хозяйства, создают рабочие места. Соцконтракт — одна из наиболее востребованных мер поддержки, которая десяткам наших семей обеспечивает уверенность в завтрашнем дне», — отметил глава Кочубеевского округа Олег Борзов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.