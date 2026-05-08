«Россети Центр» благоустроили памятники героям Великой Отечественной войны

Накануне 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники всех филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» провели субботники на мемориалах, воинских захоронениях, обелисках и других памятных местах в регионах присутствия компании.
Сотрудники «Ярэнерго» привели в порядок 16 подшефных памятников, включая монумент создателю танка Т‑34 Михаилу Кошкину.
Энергетики «Тулэнерго» благоустроили мемориальный комплекс героям‑энергетикам в Туле; всего под шефством филиала 10 воинских захоронений.
Силами специалистов РЭС «Калугаэнерго» были благоустроены мемориалы и братские захоронения во всех районах области.
Сотрудники одиннадцати РЭС и управления филиала «Мариэнерго» благоустроили в Республике Марий Эл памятники и обелиски землякам-участникам войны.
В селе Донское Тамбовской области специалисты «Тамбовэнерго» установили светильники у мемориала героям Великой Отечественной войны.
В городах и районах Республики Удмуртия энергетики «Удмуртэнерго» помогли благоустроить территории 13 мемориалов, в том числе мемориальный комплекс трем Героям Советского Союза в селе Якшур-Бодья.
Свыше 40 памятных мест привел в порядок коллектив «Брянскэнерго». За каждым районом электрических сетей закреплены мемориалы героям Великой Отечественной войны, где энергетики регулярно проводят субботники.
Более 10 лет сотрудники «Воронежэнерго» держат шефство над братской могилой в микрорайоне Сомово и поддерживают мемориальной комплекс в надлежащем состоянии.
Представители Совета молодежи «Кировэнерго» привели в порядок территорию возле подстанции 35 кВ «Береговая», украшенную граффити с портретами героев-кировчан, приближавших Победу.
В День Победы сотрудники филиалов также примут участие в торжественных мероприятиях и возложениях цветов к местам воинской славы.