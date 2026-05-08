Юного воронежца будут судить за планирование теракта в отношении военного

К совершению преступления юноша начал готовиться в мае-июне 2025 года. По указанию кураторов он следил за местонахождением автомобиля военнослужащего. Подросток фотографировал транспортное средство и отправлял снимки представителям спецслужб Украины. За выполнение указанных заданий несовершеннолетнему неоднократно переводилось денежное вознаграждение в криптовалюте, общий размер которого составил не менее 29 тысяч рублей.