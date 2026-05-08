Юного воронежца будут судить за планирование теракта в отношении военного

В Воронеже будут судить 16-летнего подростка, который планировал взорвать автомобиль военнослужащего. Такое задание ему дали украинские спецслужбы. Об этом сообщили в региональном СУ СКР в пятницу, 8 мая.
К совершению преступления юноша начал готовиться в мае-июне 2025 года. По указанию кураторов он следил за местонахождением автомобиля военнослужащего. Подросток фотографировал транспортное средство и отправлял снимки представителям спецслужб Украины. За выполнение указанных заданий несовершеннолетнему неоднократно переводилось денежное вознаграждение в криптовалюте, общий размер которого составил не менее 29 тысяч рублей.
В дальнейшем подросток, также следуя указаниям кураторов, изъял из тайника в Лисках взрывчатое вещество и самодельное взрывное устройство, которые предназначались для совершения террористического акта.
Вскоре несовершеннолетнего задержали сотрудники регионального управления ФСБ.
Подростка заключили под стражу. Его обвиняют в приготовлении к террористическому акту, совершённому группой лиц, а также в незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств. Материалы уголовного дела передали в суд.