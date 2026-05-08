Телебашня Воронежа поздравит горожан с Днем Победы

Световое панно башни украсят изображения ордена Отечественной войны, Знамени Победы и огромная георгиевская лента, которая визуально «опояшет» конструкцию. Между кадрами праздничного салюта на фасаде будут транслироваться надписи: «9 мая! С Днем Победы!» и «1941 — 1945. Мы помним!». Увидеть иллюминацию во всей красе можно будет в течение полутора часов — она проработает с 20:30 до 22:00.