Телебашня Воронежа поздравит горожан с Днем Победы

Телебашня засияет огнями памяти на полтора часа — с 20:30 до 22:00.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 9 мая воронежская телебашня засияет огнями в честь 81-й годовщины Великой Победы. На высоте 180 метров развернется масштабное световое шоу с символами праздника, салютами и словами благодарности ветеранам. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

Световое панно башни украсят изображения ордена Отечественной войны, Знамени Победы и огромная георгиевская лента, которая визуально «опояшет» конструкцию. Между кадрами праздничного салюта на фасаде будут транслироваться надписи: «9 мая! С Днем Победы!» и «1941 — 1945. Мы помним!». Увидеть иллюминацию во всей красе можно будет в течение полутора часов — она проработает с 20:30 до 22:00.

Воронеж станет частью масштабного «светового парада», вели в это же время тематическую подсветку включат на телевышках по всей стране — от Калининграда до Якутска. Акция призвана объединить города в общей памяти о героях войны, а центром марафона станет Останкинская башня в Москве, где покажут специальный тематический ролик.

