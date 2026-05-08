Андрей Бочаров вручил волгоградцам награды оргкомитета «Победа»

— Отдельно отмечу присутствующих здесь сегодня военнослужащих войск противовоздушной обороны, защищающих наше небо от террористических атак преступного киевского режима, — сказал Андрей Бочаров, поблагодарив защитников Родины за хорошее несение службы. — За большой личный вклад в сохранение исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне, за поддержку фронтовиков, ветеранов, участников специальной военной операции и членов их семей, за работу по патриотическому воспитанию молодежи, государственными наградами отмечены представители наших ветеранских, военно-патриотических, общественных организаций, представители органов власти, работники здравоохранения, деятели искусства, культуры, средств массовой информации.