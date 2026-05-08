Сквер на Киевской лидирует в голосовании по выбору места для благоустройства в Калининграде в 2027 году. Информацию об этом опубликовали на странице городской администрации «ВКонтакте».
Местные жители выбирают среди 33 общественных пространств. По данным на 8 мая, больше всех голосов набрал проект благоустройства сквера возле «Киноленда» — 1059. На втором месте — Старопрегольская набережная и прилегающая к ней территория (957 голосов), а на третьем — парк Ветеранов (945 голосов).
Выбрать территорию для благоустройства можно до 12 июня. В нём принимают участие жители старше 14 лет. Это можно сделать онлайн через специальную платформу либо непосредственно в городе. Информационные точки с волонтёрами находятся в ТЦ «Европа» на Театральной«, ТЦ “Калининград Плаза” на Ленинском проспекте, в супермаркете “Виктория” на Калинина. Они работают с понедельника по пятницу с 16:00 до 19:00.
Ранее Зимнее озеро победило в голосовании территорий для благоустройства в 2026 году. Набережную выбрали 7 190 человек. К работам обещают приступить летом.