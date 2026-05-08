На Алтае переработчик свинца повысит производительность труда

Компания «Моквин», которая занимается переработкой свинца в Алтайском крае, присоединилась к федпроекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном министерстве экономического развития.
На стартовом совещании в компании определили пилотный поток для внедрения бережливых технологий. В частности, было решено оптимизировать производство свинца и его сплавов. На пилотном потоке проведут детальный анализ текущих процессов, выявят потери и определят направления для внедрения улучшений.
Сотрудники предприятия уже прошли базовые программы обучения. Они, например, освоили производственный анализ и картирование процессов, научились работать с системой 5С.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.