На Алтае переработчик свинца повысит производительность труда

Для этого на предприятии внедрят бережливые технологии.

Компания «Моквин», которая занимается переработкой свинца в Алтайском крае, присоединилась к федпроекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном министерстве экономического развития.

На стартовом совещании в компании определили пилотный поток для внедрения бережливых технологий. В частности, было решено оптимизировать производство свинца и его сплавов. На пилотном потоке проведут детальный анализ текущих процессов, выявят потери и определят направления для внедрения улучшений.

Сотрудники предприятия уже прошли базовые программы обучения. Они, например, освоили производственный анализ и картирование процессов, научились работать с системой 5С.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.