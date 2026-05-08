«СоюзДонСтрой» получит контракт на строительство нижегородского онкоцентра

На закупку по строительству нового здания онкоцентра в Нижнем Новгороде, объявленную в третий раз, заявился только один участник. С ним заключат контракт по начальной цене — 16,79 млрд руб., указано в карточке лота. Как сообщили «Ъ-Приволжье», в нижегородском онкоцентре, выступающем заказчиком проекта, победителем закупки признано ООО «СоюзДонСтрой».

Источник: Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», в один лот объединены инженерные изыскания, проектирование, строительство объекта и поставка оборудования. Подготовить проект требуется до 30 ноября 2027 года. Начало строительства запланировано на 2028 год, окончание — на 20 декабря 2031 года.

Первый конкурс с начальной ценой 14,35 млрд руб. объявили в ноябре 2025 года. Закупка в том числе предусматривала оборудование за 4,78 млрд руб. Но на нее никто не заявился. Во втором конкурсе с начальной ценой 9,57 млрд руб. остались только проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, однако заявок тоже не было.

Общая стоимость создания онкоцентра в ценах 2025 года оценивалась в 22,7 млрд руб. Из них 4,7 млрд руб. требуется на строительство и оснащение центра ядерной медицины. Онкоцентр должен стать частью «Города здоровья» на базе областной больницы имени Семашко.