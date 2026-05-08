Сергей Чонишвили, Аскар Абдразаков, Павел Милюков: международный фестиваль «Русская музыка на Балтике» продолжается

Калининградская областная филармония продолжает Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике» и приглашает на концерты в мае. В фестивальной программе — премьеры, встречи с выдающимися артистами и музыка, которая объединяет поколения.
1. Сергей Чонишвили с программой «Я люблю тебя, жизнь» (12+).
17 мая, воскресенье, 18:00.
Голос, знакомый миллионам, Сергей Чонишвили — не только знаменитый актёр театра и кино, но и мастер художественного слова — представит рассказ о людях, которые пережили страшную войну, восстановили разрушенные города и не утратили способность любить жизнь.
На сцене — Камерный оркестр филармонии, а также солисты Мария Гаврилюк (орган), Виктория Бобкова (меццо-сопрано) и Анна Ушакова (фортепиано).
При поддержке Национального фонда поддержки правообладателей (НФПП).
2. Гала-концерт оперной музыки «Посвящение Елене Образцовой» 12+
23 мая, суббота, 18:00.
В этот вечер на сцене концертного зала будут представлены лучшие арии и дуэты оперной классики — музыка Чайковского, Мусоргского и других русских композиторов.
А ещё впервые в Калининграде прозвучат фрагменты редко исполняемых сочинений западных авторов, которые черпали вдохновение в русской композиторской школе: Камиль Сен-Санс, Джоаккино Россини (опера-фарс «Случай делает вором, или Перепутанные чемоданы»), Жак Оффенбах (комическая опера «Робинзон Крузо»). Это станет для музыкантов своего рода серьёзным экзаменом, поскольку требует высшего пилотажа вокального исполнительства, что с блеском и продемонстрируют солисты и Концертный духовой оркестр Калининградской филармонии.
Специальный гость гала-концерта — солист Мариинского театра Аскар Абдразаков, бас мирового уровня.
3. Павел Милюков и Государственный академический камерный оркестр России 12+
26 мая, вторник, 19:00.
«Русская музыка на Балтике» знакомит калининградцев и гостей региона не только с шедеврами мировой музыки, но и с всемирно известными российскими исполнителями. 26 мая в фестивале примет участие выдающийся музыкант современности, заслуженный артист России, лауреат множества международных музыкальных конкурсов, скрипач Павел Милюков. Вместе с ним на сцену Калининградской филармонии выйдет один из ведущих камерных оркестров страны — Государственный академический камерный оркестр России, ключевой репертуарной линией которого со дня основания является музыка барокко.
Именно в его исполнении отечественная публика впервые услышала многие сочинения Баха, Генделя, Вивальди, Корелли и Рамо.
В этот вечер прозвучат сочинения И. С. Баха и знаменитая «Крейцерова соната» № 9 Бетховена в переложении для скрипки со струнным оркестром, вошедшая в историю не только музыки, но и литературы.
Концерт в рамках программы Министерства культуры России «Всероссийские филармонические сезоны».
Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике» посвящён 80-летию образования Калининградской области, проводится при поддержке Министерства по культуре и туризму Калининградской области.
Партнёры филармонии — Культурный фонд «Русская музыка на Балтике» и Компания «ССК».