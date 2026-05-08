Сергей Чонишвили, Аскар Абдразаков, Павел Милюков: международный фестиваль «Русская музыка на Балтике» продолжается

«Русская музыка на Балтике» знакомит калининградцев и гостей региона не только с шедеврами мировой музыки, но и с всемирно известными российскими исполнителями. 26 мая в фестивале примет участие выдающийся музыкант современности, заслуженный артист России, лауреат множества международных музыкальных конкурсов, скрипач Павел Милюков. Вместе с ним на сцену Калининградской филармонии выйдет один из ведущих камерных оркестров страны — Государственный академический камерный оркестр России, ключевой репертуарной линией которого со дня основания является музыка барокко.