Нижегородский аэропорт ввел план «Ковер» днем 8 мая

Днем 8 мая в нижегородском аэропорту им. Чкалова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом предупредили в пресс-службе воздушной гавани.
План «Ковер» ввели для обеспечения безопасности полетов. С пассажирами сейчас работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний. Для граждан с детьми доступна комната матери и ребенка.
«Кулеры с водой размещены в залах ожидания. Медпункт работает 24/7. В зале — зарядные стойки для персональных мобильных устройств», — говорится в сообщении.
Также пассажиры могут подключиться к бесплатному Wi-Fi на территории аэропорта.
Ранее ограничения на полеты в нижегородском аэропорту вводили 7 мая.