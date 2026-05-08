Александр Беглов возложил цветы к монументу на Пискарёвском кладбище

В канун 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне к подножию монумента Матери-Родины на Пискарёвском мемориальном кладбище были возложены цветы и венки. В церемонии приняли участие полномочный представитель Президента России в СЗФО Игорь Руденя, губернатор Александр Беглов, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и другие почетные гости, включая ветеранов и представителей общественных организаций.