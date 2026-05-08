Александр Беглов возложил цветы к монументу на Пискарёвском кладбище

В канун 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне к подножию монумента Матери-Родины на Пискарёвском мемориальном кладбище были возложены цветы и венки. В церемонии приняли участие полномочный представитель Президента России в СЗФО Игорь Руденя, губернатор Александр Беглов, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и другие почетные гости, включая ветеранов и представителей общественных организаций.
Память павших героев почтили и представители религиозных конфессий города, среди которых митрополит Варсонофий, муфтий Равиль Панчеев и главный раввин Менахем Певзнер.
В общей колонне по гранитным плитам кладбища прошли делегации из Конституционного Суда, правительства Ленинградской области, Государственной Думы и других организаций, включая участников специальной военной операции.
Цветы возложили также представители командования Военно-Морского Флота, Ленинградского военного округа и сотрудники федеральных органов власти. В церемонии участвовали молодёжные, общественные и военно-патриотические организации, а также дипломаты, аккредитованные в Санкт-Петербурге.