В поселке Пашково Пензенской области прошли соревнования по легкой атлетике

Первенство по легкоатлетическому кроссу среди школьников прошло 6 мая в поселке Пашково в Пензенской области по госпрограмме «Спорт России», сообщили в администрации Земетчинского района.
Уточняется, что соревнования были посвящены 81-й годовщине Великой Победы. Участие в первенстве приняли более 80 юных спортсменов. Они соревновались в разных возрастных группах на дистанциях от 1 до 3 километров. Все участники показывали боевой дух и приверженность идее здорового образа жизни. Победители и призеры получили медали, грамоты и сладкие подарки.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.