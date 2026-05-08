Объявлены финалисты и победитель народного голосования конкурса «Ты в игре»

Экспертный совет Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» определил финалистов VI сезона, ими стали 34 проекта из 23 регионов, сообщили в АНО «Национальные приоритеты». Конкурс проводится в целях реализации задач госпрограммы «Спорт России».
Список финалистов определяли олимпийские чемпионы, лидеры спортивной индустрии, государственные деятели и признанные специалисты в сфере управления такими проектами. Все 34 инициативы прошли строгий отбор. Сначала выбрали лучшие проекты среди 6133 заявок, поданных на конкурс в этом году. Затем определили лидеров из числа 250 полуфиналистов, допущенных до образовательного акселератора. Сейчас они вышли на финишную прямую конкурса.
«Конкурс “Ты в игре” уже давно стал не просто соревнованием проектов, посвященных спорту и здоровому образу жизни, а настоящим двигателем массового спорта в стране. Финалисты, которых мы видим сегодня, — это живой пример того, как одна идея способна увлечь за собой тысячи людей. Важно, что авторы проектов в ходе конкурса получают реальную поддержку — образовательную, информационную, финансовую. Уверена, что опыт, приобретенный в рамках конкурса, а также новые контакты и знания помогут финалистам и дальше развивать спорт в своих регионах и за их пределами», — подчеркнула олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам и эксперт конкурса Светлана Журова.
Все проекты, вышедшие в финал, уже сегодня меняют жизнь россиян. Они делают спорт доступнее, проще, интереснее. Их авторы предлагают самые разные форматы — от дворовых секций и инклюзивных тренировок до цифровых платформ и уникальных мероприятий. К примеру, проект «Чистые Игры», разработанный в Ленинградской области, превращает уборку территорий в увлекательный командный спорт с судьями и рейтингом. А инициатива «Пятый Ночной турнир по баскетболу 3×3», созданная в Ульяновской области, призвана сделать уличный баскетбол ярким городским событием для молодежи и трудоустроенных людей.
Параллельно завершилось народное голосование, которое проходило на сайте тывигре.рф. с 23 по 30 апреля. Победителем, по мнению респондентов, стал проект «Добрый футбол». Он был представлен в номинации «Точка старта». В основе инициативы — уникальная система мотивации: за успехи в спорте, учебе и волонтерской деятельности участники получают баллы и обменивают их на призы. Таким образом они осваивают принципы ответственности и взаимопомощи.
Теперь всех финалистов ждет новая образовательная программа, которая завершится защитой собственных проектов. Победители в каждой номинации и обладатель Гран-при будут объявлены в начале июня.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.