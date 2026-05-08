64 кг небезопасных молочных продуктов изъяли в Нижегородской области

По результатам экспертизы, четыре из них, что составляет 1,5% от общего числа, не соответствовали установленным стандартам.

За первые три месяца текущего года в Нижегородской области было проведено лабораторное тестирование 1064 образцов молочной продукции. Данные предоставлены местным управлением Роспотребнадзора.

Физико-химический анализ охватил 262 пробы. По результатам экспертизы, четыре из них, что составляет 1,5% от общего числа, не соответствовали установленным стандартам.

Микробиологическим показателям подверглись 522 образца. В ходе исследования семи образцов, или 1,3%, были выявлены отклонения от нормы.

Нарушений, касающихся санитарно-химических, радиологических показателей, а также обнаружения ГМО и антибиотиков, зафиксировано не было.

В общей сложности с рынка было изъято 19 партий молочной продукции общим весом 64,3 килограмма. Кроме того, было аннулировано действие одной декларации о соответствии качества.

Ранее опасный вирус нашёл в томатах нижегородский Россельхознадзор.