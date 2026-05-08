В Воронеже после ДТП автомобиль сбил двоих мальчиков на остановке

Воронежская госавтоинспекция устанавливает обстоятельства происшествия на улице Корольковой, где на остановке общественного транспорта травмы получили два несовершеннолетних.

Источник: Российская газета

Как сообщили в полиции, у дома № 20 на улице Корольковой в Воронеже водитель машины Lada Kalina столкнулся с автомобилем Volkswagen. После столкновения «Ладу» отбросило на остановку общественного транспорта, где она наехала на двоих девятилетних мальчиков. Несовершеннолетние получили травмы и были доставлены в больницу.

По предварительным данным, к аварии привело несоблюдение водителем «Лады» безопасной дистанции. Госавтоинспекция проводит проверку для установления всех обстоятельств происшествия. Ход проверки контролирует прокуратура.