В Воронеже после ДТП автомобиль сбил двоих мальчиков на остановке

Как сообщили в полиции, у дома № 20 на улице Корольковой в Воронеже водитель машины Lada Kalina столкнулся с автомобилем Volkswagen. После столкновения «Ладу» отбросило на остановку общественного транспорта, где она наехала на двоих девятилетних мальчиков. Несовершеннолетние получили травмы и были доставлены в больницу.