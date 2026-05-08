Ремонт завершили в подземных переходах на площади Лядова

В подземных переходах на площади Лядова в Нижнем Новгороде полностью устранили дефекты. Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на администрацию Советского района.
Дефекты в подземных переходах на площади Лядова были выявлены во время ранее проведенной инспекции. На данный момент они находятся в нормативном состоянии. Работы провели в рамках текущего контракта на содержание искусственных дорожных сооружений в Нижегородском районе.
Тоннель на площади Лядова, который находится в ведении администрации Нижегородского района, не планируют ремонтировать в ближайшее время.
