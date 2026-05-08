Полеты в южные аэропорты после атаки на Ростов возобновят 8 мая после 15:00

Полеты в южные аэропорты России с учетом корректировок расписания планируют возобновить 8 мая после 15:00. Об этом сообщает Минтранс России.
До конца текущих в южные аэропорты планируется выполнить 59 рейсов из Москвы, а также 158 рейсов из регионов страны.
В ведомстве отметили, что на данный момент в продаже представлено достаточное количество мест на поезда ОАО «РЖД» в южном направлении.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», работа 13 аэропортов была приостановлена 8 мая из-за попадания БПЛА в административное здание «Аэронавигации Юга России» в Ростове-на-Дону.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.