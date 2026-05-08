«Счет шел на минуты»: уфимские врачи спасли жизнь мужчины с тромбом в легочной артерии

Для восстановления кровотока медики использовали ультразвуковой катетер, который ввели через прокол в бедренной вене и доставили до легочных артерий. Имелись факторы риска: пациент ранее перенес операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава, переболел коронавирусной инфекцией и вел малоподвижный образ жизни. Все это вызвало тромбоз вен нижних конечностей, а тромб мигрировал в легочную артерию, угрожая жизни.