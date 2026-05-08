В Пильнинском округе возобновлено движение по наплавному мосту через Суру

Возобновилось движение по наплавному мосту через реку Сура на автодороге «Мамешево — Наваты — Шумерля — граница с республикой Чувашия». Об этом сообщается в макс-канале министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
В 2024 году был осуществлен капитальный ремонт моста. Подрядчик привел в порядок поворотные и шарнирные устройства, пандусы и аппарели, установил светильники и судоходные огни на понтонах, а также обновил окраску конструкций.
Переправа через Суру является кратчайшим путем между населенными пунктами Нижегородской области и Чувашией. В объезд дорога длиннее более чем в два раза: 120 километров против 50 километров через мост.
Ранее сообщалось, что в мае начнутся ремонтные работы на федеральных трассах в Нижегородской области.