9 мая в Беларуси пройдут сильные дожди, а ветер будет порывистый

После нескольких жарких майских деньков непогода обрушила на Беларусь ливни и сильный ветер, которые не уйдут и 9 мая, сообщает pogoda.by.
В праздничную субботу 9 мая погодные условия будут диктовать прохладные воздушные массы. На большей части территории Беларуси пройдут дожди. Местами сильные дожди, грозы.
Дискомфорта прибавит и сильный порывистый ветер. Ночью прогнозируют от +3 до +9, по юго-востоку около +11. Днем будет от +5 по северу до +21 по юго-востоку.
10 мая, в воскресенье, местами пройдут кратковременные дожди, грозы. В части районов сохранится порывистый ветер. Ночью ожидается от +1 до +8, а по юго-западу на некоторых участках возможны заморозки от 0 до −2. Температура воздуха максимальная днем будет от +9 до +16, а по югу и юго-востоку до +18.
Ранее мы писали, что в Беларуси сильный ветер повредил 5 зданий и повалил 33 дерева.
