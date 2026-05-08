Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация отменила ранее выпущенное извещение о невозможности полетов на юг РФ

Росавиация отменила ранее выпущенное извещение о невозможности полетов на российский юг из-за падения беспилотника в здание аэронавигации в Ростове-на-Дону.

Росавиация отменила ранее выпущенное извещение о невозможности полетов на российский юг из-за падения беспилотника в здание аэронавигации в Ростове-на-Дону.

«Подведомственная Росавиации Госкорпорация по ОрВД готова к обслуживанию рейсов в аэропортах Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста», — уточнили в Росавиации.

В настоящий момент авиакомпании взаимодействуют с Минтрансом и Росавиацией и подают скорректированные планы полетов на сутки.

Состоятся ли все намеченные рейсы, будет зависеть от временных ограничений на использование воздушного пространства. В частности, они есть сейчас в аэропортах Владикавказа, Геленджика, Грозного, Краснодара и Сочи.