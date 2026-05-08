К изменам и разводу! Что настрого запрещено в Глафирин день, 9 мая 2026 года

Праздник со слезами на глазах…
Все меньше и меньше тех, кто принимал в этой страшной войне, непосредственное участие, и, к сожалению, все больше тех, кто проходит новые ужасы боев, оккупации, боли и страха, от которых наши деды и прадеды пытались ценой своих жизней в середине прошлого столетия нас избавить…
И, конечно же, главный праздник 9 мая — это День Победы. Именно в этот день в 1945 году в 0:43 по московскому времени диктор Юрий Левитан зачитал Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Война, унёсшая, по разным оценкам, от 26 до 40 миллионов жизней советских людей, закончилась. Парад Победы состоялся 24 июня на Красной площади — под дождём и с легендарным броском знамён поверженного рейха к подножию Мавзолея.
Впервые широко День Победы отметили в 1965 году, при Брежневе: тогда появился военный парад и праздничный салют. Сегодня 9 мая — один из самых священных праздников в России. Георгиевские ленточки, Бессмертный полк, ветераны с орденами, песни под гармонь и слёзы на глазах. В 2026 году, когда последних живых свидетелей войны осталось совсем немного, каждая такая встреча — история, которую мы обязаны сохранить.
День посадки леса: хранят память корнями.
А еще, что весьма символично, в 2026 году именно на 9 мая выпала такой день, как Всероссийский день посадки леса. Идея принадлежит Федеральному агентству лесного хозяйства: с 2011 года акция «Сохраним лес» объединяет добровольцев, школьников, экологов и просто неравнодушных людей, которые выходят в парки и лесничества, чтобы посадить новые деревья.
За годы акции были высажены миллионы саженцев — сосен, берёз, дубов, лиственниц. Восстановлены территории, пострадавшие от пожаров, вырубок и вредителей. День посадки леса — это не только экология, но и память. Зеленые аллеи часто посвящают героям войны, высаживают в честь ветеранов, в память о погибших.
И эти два праздника на одной дате — два взгляда на жизнь и смерть. 9 мая 1945-го война закончилась победой. Но победа была бы невозможна без природы — без лесов, скрывавших партизан, без берёз, под которыми хоронили бойцов, без земли, которую они защищали. Сегодня, когда ветеранов становится всё меньше, лес остаётся — молчаливым, вечным, хранящим память корнями.
Так что 9 мая — день, чтобы прийти на парад с портретом деда, а после обеда взять лопату и посадить дерево. Чтобы помнить. Чтобы росло. Чтобы жизнь продолжалась.
О чём молятся Глафире Амасийской.
В церковном же календаре это день памяти святой праведной Глафиры Амасийской, жившей в IV веке в Никомидии и служившей при дворе правителя Ликиния. Когда правитель воспылал к ней греховной страстью, она бежала в Амасию, раздав деньги на строительство храма.
Умерла она в 322 году. В народе к ней обращались с молитвами о терпении, здоровье и хорошем урожае, гороха в первую очередь — ее так и прозвали Горошницей, так как именно в этот день в большинстве регионов страны приходила пора сеять горох.
А до появления картофеля, надо сказать, горох был одним из главных продуктов питания на Руси — его называли «вторым хлебом». Гороховая каша, гороховый суп, гороховый кисель, лепёшки из гороховой муки — всё это было повседневной едой крестьянской семьи. Поэтому сев гороха превращался в целый ритуал, от которого зависело благополучие на весь год.
Обряды 9 мая: сев гороха.
Крестьяне говорили: «Пришла Глафира — сади горох у забора», «Горох в поле, что девка в доме — без ухода не уродится».
Его сев сопровождался множеством примет и обрядов.
Во-первых, наши предки верили, что горох даст хороший урожай, если сеять его будет женщина, а лучше — беременная. Мужчины боронили за сеятельницей, а дети мастерили пугала для защиты от птиц. Перед посадкой читали заговоры на богатый урожай.
Чтобы защитить молодые всходы от утренних заморозков (которые в мае ещё случались), грядки покрывали изрубленным торфом. Горох рос прямо под торфяной настилкой, пока не окрепнет настолько, что морозы ему уже не страшны.
Существовало и такое важное правило: сеять горох нужно было при восточном ветре — считалось, что при северном ветре он будет жидким, при западном — мелким, при южном — гнилым и червивым. Сеяли также в первые дни новолуния.
Считалось также, что чтобы не болеть в течение года, 9 мая нужно обязательно отведать блюдо из гороха — суп, кашу, кисель или оладьи из гороховой муки. День заканчивался общей семейной трапезой, где главными были именно гороховые блюда. А вот блюда из картофеля в этот день готовить и есть не рекомендовалось — это могло принести в дом скандал.
Традиции Глафирина дня: свить гнездо.
У молодёжи в этот день была красивая традиция: вечером парни и девушки собирались вместе, приносили с собой веточки, делились на пары и пытались из веток построить гнездо. Считалось, что пара, первой справившаяся с задачей, скоро поженится. А у кого гнёздышко получится самым прочным — у того и брак будет крепким.
Особого почитания в этот день удостаивались ласточки. Их прилета очень ждали 9 мая. Птицы эти считались чистыми, светлыми, любимыми Богом, хранительницами домашнего очага. Её гнездо служило оберегом от пожара.
Также считалось, что, если эта птица совьёт гнездо рядом с домом — это к счастью. Для бездетных семей это был знак скорого пополнения, а в семьях с детьми — знак мира и гармонии между супругами. Разорять гнездо ласточки считалось большим грехом, который мог навлечь несчастья и болезни. Чтобы привлечь птиц, во дворе разбрасывали зерно и хлебные крошки.
В этот день также начинали раннюю посадку картофеля. Ориентиром служили берёзовые листья: если они полностью развернулись — пора сажать картофель.
Запреты 9 мая: не венчаться, не жениться.
Чего категорически нельзя было делать 9 мая?
Ссориться и ругаться, особенно зятю с тёщей и невестке со свекровью — вражда может затянуться.
Свататься и делать предложение — брак будет недолгим и несчастливым, девушка может отказать.
Венчаться и жениться — к изменам и скорому разрыву.
Разорять гнёзда ласточек и обижать птиц — к несчастьям и болезням.
Готовить и есть блюда из картофеля на ужин — к недопониманию и разрыву отношений.
Делать крупные покупки и пересчитывать деньги — к проблемам с деньгами.
Заниматься уборкой, подметать, мыть полы — можно вымести благополучие.
Поднимать с земли монеты и чужие предметы — чтобы не забрать чужие беды.
Стричь волосы и ногти — к потере здоровья.
Гадать и предсказывать будущее — чтобы не изменить жизнь в худшую сторону.
Пить спиртные напитки.
Лениться и бездельничать — к бедности.
Одним словом, 9 мая — это день почитания гороха как одного из главных продуктов питания, день девичьих гаданий на любовь и почитания ласточек — хранительниц домашнего очага.
Центральное место занимает сев гороха, обставленный множеством магических правил: сеять должна женщина, лучше беременная, при восточном ветре, в новолуние. Интересно переплетение христианской памяти о святой Глафире с древнейшими, дохристианскими верованиями в магическую силу земли, семени и женского плодородия.
Обряд «гнездования» — яркий пример любовной магии, где по прочности построенного гнезда судили о крепости будущего брака. Почитание ласточек — архаичный культ птиц-вестников, приносящих в дом мир, достаток и детей. Многочисленные запреты (на ссоры, на сватовство, на картофельные блюда, на уборку, на стрижку) направлены на сохранение семейного мира, здоровья и благополучия в этот важный, «пограничный» день.
Как прожить 9 мая: устройте «гороховый» ужин.
Как современному человеку применить традиции предков и с пользой адаптировать их к современной жизни? Вот несколько простых идей:
1. Приготовьте блюдо из гороха. Сварите гороховый суп, кашу или суп-пюре. По древнему поверью, это укрепляет здоровье на весь год. А заодно и разнообразит меню.
2. Не готовьте картофель на ужин (хотя бы сегодня). Следуя древнему запрету, устройте «гороховый» ужин. По примете, это убережёт от ссор в семье.
3. Покормите птиц. Если увидите ласточек — порадуйтесь. Вспомните, что они считаются хранительницами домашнего очага. Можно насыпать зерна в кормушку — для привлечения удачи в дом.
4. Проведите вечер с любимым человеком (если вы в паре). Молодёжная традиция «гнездования» — это прекрасный повод устроить совместный творческий вечер: сделайте что-то своими руками, постройте «гнёздышко» для вашей любви.
5. Не ссорьтесь с родными. Постарайтесь провести день в мире с близкими, особенно с родителями мужа или жены — по примете, вражда в этот день может затянуться.
6. Не планируйте свадьбу и не делайте предложений. Если вы только собирались — отложите на другой день.
7. Не делайте крупных покупок и не пересчитывайте деньги. Отложите серьёзные траты — по примете, это к финансовым проблемам.
8. Понаблюдайте за природой. Выгляните в окно: кукует ли кукушка? Распустились ли листья берёзы? Есть ли роса? Сравните с народными приметами — это развивает наблюдательность и чувство связи с природными ритмами.
Приметы дня на 9 мая:
Большая роса или ясный день — к богатому урожаю огурцов.
Утренний заморозок — через 7 дней мороз вернётся, зато осень будет тёплой и сухой.
Кукушка громко и часто кукует — к хорошей погоде.
Кукушка кукует, словно квакает — к дождю.
Сильный утренний ветер, который к вечеру ослабевает — к ясной и тёплой погоде на ближайшие дни.
У облаков верхней части не видно — к проливному дождю с грозами.
Берёзовый лист полностью развернулся — пора сажать картофель.
Снег 9 мая — к богатому урожаю гречки.