Врачи рассказали о состоянии сбитых на остановке в Воронеже 9-летних детей

Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Источник: АиФ Воронеж

Двоим девятилетним мальчикам, сбитым автомобилем Lada Kalina на автобусной остановке в Воронеже, потребовалась медицинская помощь. После её оказания в стенах больницы юных пациентов выписали на амбулаторное лечение. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения в пятницу, 8 мая.

Напомним, что ДТП произошло в четверг, 7 мая, на улице Корольковой. По данным полиции, 39-летний водитель Lada Kalina во время движения не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным Volkswagen. После этого отечественный автомобиль по инерции отбросило на остановку общественного транспорта, где находились дети.