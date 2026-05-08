Врачи рассказали о состоянии сбитых на остановке в Воронеже 9-летних детей

Двоим девятилетним мальчикам, сбитым автомобилем Lada Kalina на автобусной остановке в Воронеже, потребовалась медицинская помощь. После её оказания в стенах больницы юных пациентов выписали на амбулаторное лечение. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения в пятницу, 8 мая.
Напомним, что ДТП произошло в четверг, 7 мая, на улице Корольковой. По данным полиции, 39-летний водитель Lada Kalina во время движения не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным Volkswagen. После этого отечественный автомобиль по инерции отбросило на остановку общественного транспорта, где находились дети.