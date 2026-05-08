В Самаре телебашня засияет в честь Дня Победы 9 мая

В Самаре 9 мая на главной телебашне региона включат тематическую архитектурно-художественную подсветку в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в администрации Самарской области.
«На световом панно башни появятся изображения георгиевской ленты, Красной звезды, салют, ордена Великой Отечественной войны с надписями “9 мая — День Победы”, “С Днем Великой Победы!”, “1941−1945 — Мы помним. Мы гордимся”», — говорится в сообщении.
Праздничное оформление можно будет увидеть с наступлением сумерек до полуночи. В этот же день к акции присоединятся и другие города России. Останкинская телебашня в Москве покажет на медиафасаде ролик «9 мая. Победа!».