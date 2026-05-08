В Татарстане с начала сезона от клещей пострадали 750 человек. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.
По состоянию на 6 мая в медицинские организации республики обратились 750 человек, из них 165 детей. Для сравнения: за аналогичный период 2025 года пострадавших было 2192 — нынешний показатель заметно ниже.
Больше всего укусов зафиксировано в Казани — 183 случая. Следом идут Набережные Челны (79), Альметьевский район (75), Бугульминский (65), Нижнекамский (52), Заинский (36), Нурлатский (27), Кайбицкий (25) и Бавлинский (24) районы.
Несмотря на активность кровососущих, случаев заражения клещевыми инфекциями среди жителей республики пока не зарегистрировано.
В регионе продолжаются плановые противоклещевые обработки. В этом сезоне специалисты обработают парки, скверы, места массового отдыха и территории летних лагерей общей площадью 2500 гектаров. На данный момент обработано 528,4 гектара, контроль эффективности проведён на площади 123 гектара.
Вакцинацию против клещевого энцефалита прошли 9950 человек — это 72 процента от запланированного. Специалисты напоминают: собираясь в лес или парк, стоит надевать закрытую одежду, использовать репелленты, а после прогулки осматривать себя и детей. При обнаружении присосавшегося клеща необходимо сразу обратиться в медицинское учреждение.