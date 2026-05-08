В Татарстане с начала сезона от клещей пострадали 750 человек

Вакцинацию против клещевого энцефалита прошли 9950 человек — это 72 процента от запланированного. Специалисты напоминают: собираясь в лес или парк, стоит надевать закрытую одежду, использовать репелленты, а после прогулки осматривать себя и детей. При обнаружении присосавшегося клеща необходимо сразу обратиться в медицинское учреждение.