На зданиях площади Ленина в Воронеже появится праздничная трансляция

В Воронеже на День Победы включат праздничную архитектурно-художественную подсветку. Она будет транслироваться на фасады зданий правительства Воронежской области, театра оперы и балета, а также библиотеки имени И. С. Никитина. Увидеть подсветку на площади Ленина можно будет ежедневно с 8 по 11 мая с момента включения уличного освещения и до полуночи.