Самолет-разведчик США более четырех часов кружит у Калининградской области

Американский самолет-разведчик 4 часа патрулирует вокруг Калининградской области.

ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. Американский самолет-разведчик в пятницу более четырех часов проводит патрулирование вокруг Калининградской области, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.

Небольшой самолет на базе бизнес-джета Bombardier ARTEMIS II вылетел из международного аэропорта Констанца в Румынии около 8.30 мск и прибыл в район патрулирования примерно в 10.30 мск.

По состоянию на 14.50 мск, самолет все еще летал по периметру Калининградской области, пересекая воздушное пространство Литвы и Польши и держась в среднем в 50 километрах от российской границы.

Как писал портал Defense One, США активно использовали первый такой самолет в 2021 году для слежения за российскими Вооруженными силами у границ Украины. При этом самолетом управляют сотрудники компании Leidos, а военные выступают в качестве заказчика на основе почасовой оплаты.

Совершающий облеты вокруг Калининградской области самолет базируется в Румынии. Оттуда он также вылетает для сбора данных над Черным морем.

В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше