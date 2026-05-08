«Нет замены США»: НАТО вступает в период максимальной неопределённости — СМИ

На тревожные настроения внутри блока указывает сразу несколько факторов.

Источник: Клопс.ru

Будущее НАТО оказалось в ситуации максимальной неопределённости за последние десятилетия. Об этом сообщает американская радиостанция NPR.

По данным издания, на тревожные настроения внутри блока указывает сразу несколько факторов. Один из них — намерение Вашингтона вывести часть американских военных из Германии. Это, как пишет NPR, усилило опасения европейских союзников по поводу возможного окончательного отхода США от активного участия в делах альянса.

Дополнительное напряжение, по мнению радиостанции, создала риторика нынешней администрации США о «вторжении в Гренландию» и «аннексии Канады». Подобные заявления, отмечает NPR, подорвали доверие членов НАТО к Вашингтону.

Радиостанция подчёркивает, что страны альянса сильно зависят от американских возможностей в военной сфере, в том числе в вопросах поддержки Украины. В материале говорится, что для создания собственных сопоставимых систем европейским государствам может потребоваться от пяти до десяти лет. При этом очевидного кандидата на роль нового лидера НАТО в случае ослабления позиций США в альянсе сейчас нет.

Франция намерена пододвинуть свой ядерный щит поближе к Калининградской области.

