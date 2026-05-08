Юрий Станкевич поздравил журналистов с Днем Радио

Депутат Госдумы Юрий Станкевич побывал в редакции Нижегородского областного информационного центра и поздравил журналистов с Днем Радио.
Он побывал в радио-студии «Комсомольской правды в Нижнем Новгороде» и подарил цветы ее ведущим. Также депутат сам попробовал вести радиопередачу в рамках программы «Внутренняя политика».
«Радио — это больше, чем волны и частоты. Это голос, который поддерживает. Песня, которая возвращает в воспоминания. Новости, которые держат нас в ритме жизни. Люди — увлечённые, талантливые, влюблённые в своё дело», — написал Станкевич.
