Более 500 нижегородцев нашли работу по итогам регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» (18+).
Региональный этап прошел в Нижнем Новгороде 17 апреля в рамках национального проекта «Кадры» и был приурочен к 35-летию Службы занятости. Предложения о работе прямо на площадке получили более двух тысяч нижегородцев. Спустя три недели 517 человек из них уже трудоустроены.
Граждане нашли работу в следующих сферах: «пассажирский транспорт», «пищевая промышленность», «оборонно-промышленный комплекс», «целлюлозно-бумажная промышленность», «машиностроение», «судостроение», «химическая и радиоэлектронная промышленность».
«Доля вакансий по рабочим специальностям на ярмарке составила более 60 процентов. Именно эти позиции стали самыми востребованными у соискателей и дали наибольшее количество реальных трудоустройств. Нижегородцы заняли такие востребованные вакансии, как слесарь-сантехник, маляр, сборщик, слесарь-ремонтник. Граждане также устроились на позиции лаборанта химического анализа, контролера КПП, диспетчера, оператора поста управления», — отметил министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин.
Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства проходил в обновленном Сормовском филиале Нижегородского кадрового центра «Работа России». Консультанты службы занятости оказали гражданам все необходимые меры поддержки: помогли с составлением резюме, подбором подходящих вакансий, профориентацией, а также предоставили информацию о возможностях бесплатного обучения и переобучения в рамках национального проекта «Кадры».
Напомним, в региональном этапе приняли участие около десяти тысяч нижегородцев. Мероприятие объединило 315 работодателей, которые представили свыше 15,4 тысячи вакансий в промышленности, ИТ, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и социальной сфере. Ярмарка проводилась одновременно в 35 филиалах службы занятости Нижегородской области в муниципалитетах области.
Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства запланирован на конец июня 2026 года. Следить за анонсами можно на портале «Работа России», на сайте Нижегородского кадрового центра (https://zan.nnov.ru/) и в официальной группе в соцсети «ВКонтакте»: (https://vk.com/trudnnov).
Напомним, что популяризация рабочих профессий отвечает задачам нацпроекта «Кадры», который реализуется с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина. Нацпроект включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.