Более 500 нижегородцев нашли работу по итогам регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства

Большая часть соискателей трудоустроилась на рабочие специальности.

Более 500 нижегородцев нашли работу по итогам регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» (18+).

Региональный этап прошел в Нижнем Новгороде 17 апреля в рамках национального проекта «Кадры» и был приурочен к 35-летию Службы занятости. Предложения о работе прямо на площадке получили более двух тысяч нижегородцев. Спустя три недели 517 человек из них уже трудоустроены.

Граждане нашли работу в следующих сферах: «пассажирский транспорт», «пищевая промышленность», «оборонно-промышленный комплекс», «целлюлозно-бумажная промышленность», «машиностроение», «судостроение», «химическая и радиоэлектронная промышленность».

«Доля вакансий по рабочим специальностям на ярмарке составила более 60 процентов. Именно эти позиции стали самыми востребованными у соискателей и дали наибольшее количество реальных трудоустройств. Нижегородцы заняли такие востребованные вакансии, как слесарь-сантехник, маляр, сборщик, слесарь-ремонтник. Граждане также устроились на позиции лаборанта химического анализа, контролера КПП, диспетчера, оператора поста управления», — отметил министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства проходил в обновленном Сормовском филиале Нижегородского кадрового центра «Работа России». Консультанты службы занятости оказали гражданам все необходимые меры поддержки: помогли с составлением резюме, подбором подходящих вакансий, профориентацией, а также предоставили информацию о возможностях бесплатного обучения и переобучения в рамках национального проекта «Кадры».

Напомним, в региональном этапе приняли участие около десяти тысяч нижегородцев. Мероприятие объединило 315 работодателей, которые представили свыше 15,4 тысячи вакансий в промышленности, ИТ, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и социальной сфере. Ярмарка проводилась одновременно в 35 филиалах службы занятости Нижегородской области в муниципалитетах области.

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства запланирован на конец июня 2026 года. Следить за анонсами можно на портале «Работа России», на сайте Нижегородского кадрового центра (https://zan.nnov.ru/) и в официальной группе в соцсети «ВКонтакте»: (https://vk.com/trudnnov).

Напомним, что популяризация рабочих профессий отвечает задачам нацпроекта «Кадры», который реализуется с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина. Нацпроект включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.