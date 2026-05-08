Десять сотрудников Арзамасского машзавода осудили за хищение топлива

Согласно материалам дела, в период с июня по сентябрь 2022 года операторы АЗС, расположенной на Арзамасском машиностроительном заводе, сформировали преступную группу с целью хищения топлива. Они вступили в сговор с водителями, согласно которому последние должны были искусственно увеличивать показания пробега техники, а полученные излишки горючего — реализовывать. За четыре месяца им удалось похитить топливо на сумму 1,5 миллиона рублей.