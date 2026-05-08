Десять сотрудников Арзамасского машзавода осудили за хищение топлива

Один из идейных вдохновителей схемы был приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В Арзамасском городском суде было рассмотрено дело о крупномасштабном мошенничестве, в котором фигурировали десять работников завода, обвиненных в краже 28 тонн горючего. Информацию об этом предоставили в суде Нижегородской области.

Согласно материалам дела, в период с июня по сентябрь 2022 года операторы АЗС, расположенной на Арзамасском машиностроительном заводе, сформировали преступную группу с целью хищения топлива. Они вступили в сговор с водителями, согласно которому последние должны были искусственно увеличивать показания пробега техники, а полученные излишки горючего — реализовывать. За четыре месяца им удалось похитить топливо на сумму 1,5 миллиона рублей.

Один из идейных вдохновителей схемы был приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Остальные участники получили условные сроки. Полная компенсация ущерба, причиненного предприятию, была обеспечена.

Ранее двоих нижегородцев осудили за создание вредоносных программ.