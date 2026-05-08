В селе Посад Пермского края к осени построят медпункт

Новый быстровозводимый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) появится в селе Посад Кишертского округа Пермского края в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в районной администрации.
Муниципальные службы уже выполняют работы по планировке территории. Специалисты планируют приступить к строительству в мае, а завершить работы — к 1 сентября. После установки модульного ФАПа к нему планируется подключить все необходимые коммуникации. На прилегающей территории поставят скамейку, урны, ограду, контейнеры для мусора, а также отсыплют дорожку для комфортного доступа.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.