Для проекта «Славский ключ» ищут нового подрядчика

Проект прошёл экспертизу в сентябре 2025 года. В ноябре стало известно, что выполнение работ по благоустройству городского парка имени Гагарина в Славске подорожало с 165 до 186 млн рублей. Подрядчика нашли в конце 2025 года. Контракт заключили 23 декабря с ООО «А-Строй». Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта было принято администрацией Славского округа в апреле 2026 года. Среди возможных причин для этого в уведомлении была выделена следующая: «если генеральный подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку, установленному контрактом, становиться явно невозможным, либо в ходе выполнения работ стало очевидно, что они не будут выполнены надлежащим образом в установленный контрактом срок».