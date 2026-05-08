Редкая красота: как в России охраняют краснокнижных птиц

Ласточка, скворец, жаворонок, иволга, соловей — на территории нашей страны обитает более 780 видов птиц. Свыше 100 из них включены в Красную книгу, в том числе сокол-балобан, дрофа и стерх. Они также в числе приоритетных видов животных, которые находятся под защитой нацпроекта «Экологическое благополучие». Для сохранения редких видов разрабатывают специальные программы, которые помогают восстанавливать их популяции в исконных местах обитания.
Ежегодно во вторую субботу мая отмечают Всемирный День перелетных птиц. В национальных парках и заповедниках России проводят образовательные фестивали и различные экологические акции. Людям рассказывают о птицах, их особенностях, о том, что делают специалисты для сохранения их популяции. А вы можете узнать, как заботятся о соколе-балобане, дрофе и белом журавле на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), в нашем материале.
Башня для балобана.
В Красной книге России свыше половины соколообразных. Особенно уязвимыми специалисты считают кречета, сапсана и балобана. Последнего во всем мире осталось только 7−13 тысяч пар, из них 1,5−2 тысячи — в нашей стране. Этот вид соколов считают не отдельными особями, а парами из-за редкой моногамности — порой они сохраняют верность друг другу на протяжении всей жизни.
Балобан — символ степи, воплощение мощи, скорости, отваги. Наиболее массовые районы гнездования этих птиц — в Республике Алтай, Алтайском крае, Туве, а также в Бурятии и на юге Красноярского края. На зиму балобаны из этих регионов улетают в Монголию и Северо-Западный Китай.
Ведущим центром восстановления популяции этого вида в России стал Сайлюгемский национальный парк. Там гнезда балобанов подсчитывают, оберегают и ежегодно выпускают в дикую природу подросших птенцов. С 2021 года из Сайлюгемского национального парка в природу Горного Алтая выпустили 61 сокола-балобана, причем 15 — в прошлом году. Это делают методом, который называется «хеккинг». Птенцов, прибывших из питомников, помещают в специальные деревянные башни, приподнятые над землей. Они защищены от непогоды и хищников: одна стенка закрыта сеткой. Когда балобаны подрастают, то под наблюдением специалистов учатся летать и охотиться и только потом покидают зону выпуска.
«Наша задача — сформировать устойчивую группу редких балобанов в исконном месте обитания вида, где его численность упала из-за браконьерства и других угроз. Сегодня достичь эту масштабную цель нам помогает также Межрегиональная Ассоциация “Ирбис” (ее специалисты заботятся о снежных барсах и других редких животных. — Прим. ред.)», — сообщил директор Сайлюгемского нацпарка Денис Маликов.
Дрофа-красотка на току.
Дрофа — самая большая в мире летающая птица, внешне она напоминает крупного индюка. Длина самцов — 90−105 см, а вес порой достигает 16−21 кг. Самки значительно меньше: 75−85 см в длину и весят 4−8 кг. Размах крыльев у самцов — 210−250 см, а у самок — 170−190 см.
Когда-то дрофу можно было встретить на территории от Дуная до Алтая, но с середины ХХ века ее популяция сократилась. Сегодня сохранилось около 6 тысяч особей европейского подвида и 2 тысячи восточного.
Экологи говорят, что найти дрофу в дикой природе довольно сложно, она очень осторожна и пуглива. Чтобы обнаружить гнезда, специалистам порой приходится часами не отрываться от биноклей.
Главное место гнездования восточной дрофы — Даурия в Забайкальском крае. На российской части этой территории, которая находится на стыке с Монголией и Китаем, обитает более 80% российской популяции дрофы — это около 250−300 особей. С приходом холодов птицы «переселяются» в соседние страны.
Сохранением и восстановлением популяции занимаются научные работники Даурского заповедника.
«Мы проводим учет и мониторинг численности дрофы, разрабатываем меры по ее восстановлению. Совместно с охотоинспекцией охраняем места обитания птиц. Благодаря созданию подкормочного поля в охранной зоне заповедника удалось сформировать новое довольно крупное место токования (так называют брачные танцы самцов. — Прим. ред.) и гнездования. В результате популяция дрофы в окрестностях Торейских озер в последние 10 лет стала увеличиваться», — рассказал заместитель директора по науке Даурского заповедника Олег Горошко.
Чтобы во время лесных пожаров защитить гнезда от огня, вокруг них распахивают участки земли. Помимо этого, к охране птиц привлекают потомственных пастухов, проживающих в этих местах и хорошо знакомых с повадками птиц. Они наблюдают за передвижением дрофы, предотвращают возгорание сухой травы, оперативно сообщают экологам и полиции о появлении хищников или браконьеров.
Еще дрофу изучают и сохраняют в заповеднике «Убсунурская котловина» в Туве. В южной части региона обитают два представителя птичьего семейства — восточная дрофа и дрофа-красотка, которую еще называют «джек» или «вихляй». В августе 2023 годы впервые в России в порядке эксперимента там выпустили на волю 48 особей дрофы-красотки. Их доставили из казахского питомника «Центр шейха Халифы». С тех пор популяция стала постепенно расти.
Ежегодно весной и осенью сотрудники заповедника считают количество птиц. Для этого применяют метод кругового наблюдения — за ландшафтом следят через бинокли и зрительные трубы. Места, где удалось обнаружить птиц, фиксируют при помощи GPS-навигаторов.
«В сравнении с 2019 годом, когда мы начали проводить регулярный учет, численность восточной дрофы увеличилась с 14 до 105 особей, — отметила заместитель директора по научной работе заповедника “Убсунурская котловина” Сайлый Чоргаар. — Результат дает надежду на сохранение и восстановление этого редкого вида при создании определенных условий: изучении путей миграции и зимовок дроф убсунурской популяции, охране в гнездовой период и борьбе с браконьерами».
Изящный танец журавля.
Под опекой нацпроекта «Экологическое благополучие» находится и белый журавль, которого еще называют стерхом. Эту птицу коренные народы тайги и тундры обожествляли и считали символом счастья. Но ближе к концу ХХ века белые журавли оказались под угрозой исчезновения. Сказалось пересыхание болот и других водоемов, где они предпочитают жить.
В нашей стране обитают две обособленные популяции стерха — восточная и западная. Первая на зиму мигрирует в Китай, вторая — в Иран. Восточная популяция гнездится в Якутии, численность этих пернатых оценивают в 7 тысяч, а вот особей западносибирской популяции всего около 20, — их можно встретить на Ямале.
Более 70% гнездовий восточной популяции стерха расположены в национальном парке «Каталык». В этом году там планируют провести авиамониторинг и комплексную оценку мест обитания белого журавля по проекту, в котором учтены изменения экосистемы в Арктике, тоже влияющие на жизнь птицы. Большую работу проводят и для возрождения западносибирской популяции.
«Планы у нас масштабные. До 2030 года разработана программа научных исследований. Она включает широкое применение БПЛА, спутниковое слежение за миграциями и создание единой сети мониторинга на базе стационарных постов и кордонов. Мы также продолжаем работу по включению нацпарка “Каталык” и Государственного природного заповедника “Медвежьи острова” в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это закрепит за ними высочайший уровень защиты», — уточнил Аркадий Семенов, директор национального парка «Ленские столбы», в состав которого входят обе природные территории.
Летом прошлого года инспекторы заповедника «Медвежьи острова» обнаружили молодых стерхов и надеются найти пополнение и в этом сезоне. Один из методов спасения птиц — изъятие яиц из гнезд. Дело в том, что стерхи обычно откладывают по два яйца, но вылупившиеся птенцы часто дерутся друг с другом, и в итоге выживает лишь один из них.
Специалисты забирают по одному яйцу из гнезд стерхов восточной популяции и отправляют в питомник редких видов журавлей в Окском заповеднике в Рязанской области. Например, в июне прошлого года из гнезд собрали шесть яиц, из которых успешно вылупились и пережили зиму в питомнике пять птенцов — четыре самки и один самец. Уже подросших птиц потом возвращают в естественную среду обитания в Сибирь.
А мы напоминаем, что национальный проект «Экологическое благополучие», заботится об окружающей среде. Особое внимание уделяется восстановлению популяций 17 редких видов животных.