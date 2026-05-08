Редкая красота: как в России охраняют краснокнижных птиц

Ведущим центром восстановления популяции этого вида в России стал Сайлюгемский национальный парк. Там гнезда балобанов подсчитывают, оберегают и ежегодно выпускают в дикую природу подросших птенцов. С 2021 года из Сайлюгемского национального парка в природу Горного Алтая выпустили 61 сокола-балобана, причем 15 — в прошлом году. Это делают методом, который называется «хеккинг». Птенцов, прибывших из питомников, помещают в специальные деревянные башни, приподнятые над землей. Они защищены от непогоды и хищников: одна стенка закрыта сеткой. Когда балобаны подрастают, то под наблюдением специалистов учатся летать и охотиться и только потом покидают зону выпуска.