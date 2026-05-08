В Ростовской области подсчитали ущерб ночной атаки

В селе Новобессергеневка Неклиновского района поврежден один частный дом. В Батайске повреждена одна хозяйственная постройка. В столице регионов повреждено три частных жилых дома в Железнодорожном районе, а также грузовой автомобиль. В Первомайском районе Ростова-на-Дону произошло возгорание кровли магазина и административного здания. Возгорания были ликвидированы.