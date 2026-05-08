Днем 8 мая в Таганроге сняли угрозу БПЛА

Отбой беспилотной опасности объявили в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

Днем 8 мая в Таганроге объявили отбой угрозы БПЛА. Об этом в соцсетях проинформировала глава города Светлана Камбулова.

Повторное оповещение о беспилотной опасности действовало с 14:26 до 14:49. В этот период всем следовало находиться в помещениях, нельзя было подходить к окнам.

Напомним, также предупреждение о БПЛА и ракетной угрозе в Таганроге действовали в течение прошедшей ночи и утром. Ночью в Таганроге от обломков БПЛА пострадал гараж частного дома.

Добавим, также разрушения зафиксировали в Батайске, Ростове-на-Дону и Мясниковском районе. На территориях, где выявили ущерб в Ростове и Мясниковском районе, ввели локальный режим ЧС.

