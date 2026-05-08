Чувашия с начала года экспортировала свыше 20 тонн молочной продукции

Экспорт молочной продукции из Чувашской Республики за первые четыре месяца 2026 года составил более 20 тонн, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона. Результаты соответствуют целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Этот показатель в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. Основным импортером чувашской молочной продукции сейчас является Казахстан.
В целом за прошлый год экспорт молочной продукции из республики составил 126 тонн, из которых 95,8 тонны — молоко и сливки, остальное — сыр и мороженое.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.