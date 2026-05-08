В Волгограде 9 мая не будет работать мобильная связь и интернет

9 мая 2026 года жители Волгоградской области, как и многие россияне, столкнутся с отсутствием связи и мобильного интернета. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на собственный источник, в День Победы будут действовать беспрецедентные меры безопасности, и одна из них — временная блокировка мобильной связи. Как и в Москве и в других регионах, у волгоградцев, вполне вероятно, не будут работать даже приложения и сайты из белых списков, не будут проходить звонки. Стоит подготовиться к цифровому детоксу заранее.