Движение по наплавному мосту через Суру возобновили в Пильнинском округе

Сама переправа находится на трассе «Мамешево — Наваты — Шумерля — граница с Республикой Чувашия» в Пильнинском округе. Ее длина составляет 156 метров, а конструкция собрана из 47 понтонов и двух аппарельных съездов по 12 метров каждый. Благодаря этому мосту путь между двумя регионами сокращается до 50 километров, тогда как объезд занимает все 120.