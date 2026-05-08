Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как Татарстан ковал Победу в ВОВ в тылу и на фронте

Из Татарской АССР на фронт ушли 700 тысяч человек, а республика стала одним из главных тыловых щитов страны. В преддверии Дня Победы вспоминаем, какой ценой ковалась Победа в Татарстане.

Источник: Виртуальный музей ВОВ Республики Татарстан

Из Татарской АССР (Автономная советская социалистическая республика) на фронт ушли 700 тысяч человек. Более половины не вернулись домой. Республика стала одним из главных тыловых щитов страны: приняла свыше 70 эвакуированных заводов, разместила десятки госпиталей и дала армии тысячи самолётов, миллионы единиц обмундирования и десятки тысяч тонн боеприпасов. В преддверии Дня Победы в материале «АиФ-Казань» мы вспоминаем, какой ценой ковалась Победа.

Мобилизация и потери

Долгие годы считалось, что из Татарской АССР на фронт ушли 560 тысяч человек, а погибли около 87 тысяч. Однако когда редакция «Книги памяти» завершила работу над многотомным изданием, цифры оказались иными. По архивным данным, из республики было мобилизовано около 700 тысяч человек, а безвозвратные потери — погибшие, пропавшие без вести, умершие от ран — составили примерно 350 тысяч.

Каждый второй, ушедший на фронт из Татарстана, не вернулся домой. Среди них — представители десятков национальностей, живших в республике. Сегодня в Татарстане осталось лишь 135 непосредственных участников Великой Отечественной войны.

Доктор исторических наук, многолетний главный редактор «Книги Памяти» Татарстана Анатолий Иванов убеждён, что человек, впадающий в беспамятство, перестаёт быть человеком. Кроме того, Иванов отметил, что Татарстан внёс значимый вклад в победу: в республике производилось до 700 наименований вооружения, снаряжения и обмундирования, которые помогали солдатам воевать и побеждать.

Тыл как фронт

С началом войны промышленность Татарской АССР была переориентирована на выпуск оборонной продукции.

Доктор философских наук, профессор Олег Агапов отмечает, что с начала Великой Отечественной войны Татарская АССР стала единым военно-экономическим регионом. По его данным, в республику были эвакуированы многие предприятия и учреждения — всего за полгода в Татарстан переехали порядка 243 тысяч беженцев и эвакуированных. Агапов также подчеркнул, что на фронт добровольно ушли и были призваны более 700 тысяч жителей республики.

В республику эвакуировали свыше 70 фабрик и заводов с запада страны. Большинство предприятий разместилось в Казани, но эвакуированные производства и гражданское население направлялись также в Чистополь, Елабугу, Зеленодольск, Бугульму и другие города.

Среди эвакуированных предприятий были: Московский авиационный завод имени С. П. Горбунова, Московский и воронежский машиностроительные заводы, Московская и гомельская обувные фабрики, Шосткинская киноплёночная фабрика, Киевский завод зубоврачебных боров.

В Казани также разместились 33 института Академии наук СССР, её Президиум, Наркомат финансов СССР и Госбанк. Всего в Татарстане находилось 226 тысяч эвакуированных, из них 15 тысяч детей-сирот.

Что производили заводы Татарстана

Промышленность республики перестроилась в кратчайшие сроки. Авиационные заводы выпустили свыше 11 тысяч лёгких ночных бомбардировщиков У-2 (По-2), а также бомбардировщики Пе-2 и Пе-8 — уникальную по тем временам продукцию. Только за первые четыре месяца войны предприятия республики произвели около 2 миллионов единиц военного обмундирования, 265 тысяч плащ-палаток и 1,5 миллиона пар обуви. Всего заводы Татарстана освоили выпуск свыше 600 наименований продукции — оружия, боеприпасов, снаряжения и обмундирования.

Заводы, которые до войны выпускали гражданскую продукцию — пишущие машинки, искусственную кожу, бумажное литьё — перешли на производство мин, гранат, взрывателей и другого оружия. Меховой комбинат стал выпускать шапки-ушанки, комбинезоны и унты.

За годы войны в Татарской АССР было построено 22 новых предприятия, включая завод резинотехнических изделий, нефтемаслозавод и механический завод в Казани, а также мясокомбинат, текстильную, сапожную и валяльную фабрики в Елабуге. Именно в годы войны в Татарстане появилась новая отрасль промышленности — нефтяная (1943 год).

330 тысяч спасённых жизней

В Татарской АССР была развернута одна из крупнейших госпитальных сетей в тылу. Всего в республике работало 69 эвакогоспиталей на 35,4 тысячи коек и один обсервационный пункт.

Госпиталям передали лучшие здания — клиники, школы, техникумы, институты, дворцы культуры. 330 тысяч раненых прошли лечение, из них 207 тысяч вернулись на фронт, 67 тысяч стали участниками тылового фронта.

Казанская медицина внесла собственный вклад в Победу. Именно здесь применялись методы, предложенные профессором Александром Вишневским, — новокаиновые блокады и масляно-бальзамическая повязка, известная сегодня как мазь Вишневского.

За самоотверженный труд в годы войны 4,2 тысячи работников промышленности Татарской АССР были награждены орденами и медалями.

Живая память

700 тысяч ушедших на фронт, 350 тысяч не вернувшихся и 330 тысяч раненых, спасённых в госпиталях. В тылу остались сотни тысяч стариков, женщин и детей — тех, кто обеспечивал армию всем необходимым. Их труд часто остаётся в тени фронтовых подвигов, но именно благодаря им Красная Армия не знала недостатка в оружии, боеприпасах, обмундировании и продовольствии.

Сегодня в живых осталось всего 135 ветеранов Великой Отечественной — тех, кто может рассказать о войне из первых уст. Но пока жива память — в «Книге памяти», в экспонатах музеев, в рассказах детей и внуков, в новых мемориалах у Вечного огня — подвиг не будет забыт.