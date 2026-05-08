Как Татарстан ковал Победу в ВОВ в тылу и на фронте

Из Татарской АССР (Автономная советская социалистическая республика) на фронт ушли 700 тысяч человек. Более половины не вернулись домой. Республика стала одним из главных тыловых щитов страны: приняла свыше 70 эвакуированных заводов, разместила десятки госпиталей и дала армии тысячи самолётов, миллионы единиц обмундирования и десятки тысяч тонн боеприпасов. В преддверии Дня Победы в материале «АиФ-Казань» мы вспоминаем, какой ценой ковалась Победа.
Мобилизация и потери
Долгие годы считалось, что из Татарской АССР на фронт ушли 560 тысяч человек, а погибли около 87 тысяч. Однако когда редакция «Книги памяти» завершила работу над многотомным изданием, цифры оказались иными. По архивным данным, из республики было мобилизовано около 700 тысяч человек, а безвозвратные потери — погибшие, пропавшие без вести, умершие от ран — составили примерно 350 тысяч.
Каждый второй, ушедший на фронт из Татарстана, не вернулся домой. Среди них — представители десятков национальностей, живших в республике. Сегодня в Татарстане осталось лишь 135 непосредственных участников Великой Отечественной войны.
Доктор исторических наук, многолетний главный редактор «Книги Памяти» Татарстана Анатолий Иванов убеждён, что человек, впадающий в беспамятство, перестаёт быть человеком. Кроме того, Иванов отметил, что Татарстан внёс значимый вклад в победу: в республике производилось до 700 наименований вооружения, снаряжения и обмундирования, которые помогали солдатам воевать и побеждать.
Тыл как фронт
С началом войны промышленность Татарской АССР была переориентирована на выпуск оборонной продукции.
Доктор философских наук, профессор Олег Агапов отмечает, что с начала Великой Отечественной войны Татарская АССР стала единым военно-экономическим регионом. По его данным, в республику были эвакуированы многие предприятия и учреждения — всего за полгода в Татарстан переехали порядка 243 тысяч беженцев и эвакуированных. Агапов также подчеркнул, что на фронт добровольно ушли и были призваны более 700 тысяч жителей республики.
В республику эвакуировали свыше 70 фабрик и заводов с запада страны. Большинство предприятий разместилось в Казани, но эвакуированные производства и гражданское население направлялись также в Чистополь, Елабугу, Зеленодольск, Бугульму и другие города.
Среди эвакуированных предприятий были: Московский авиационный завод имени С. П. Горбунова, Московский и воронежский машиностроительные заводы, Московская и гомельская обувные фабрики, Шосткинская киноплёночная фабрика, Киевский завод зубоврачебных боров.
В Казани также разместились 33 института Академии наук СССР, её Президиум, Наркомат финансов СССР и Госбанк. Всего в Татарстане находилось 226 тысяч эвакуированных, из них 15 тысяч детей-сирот.
Что производили заводы Татарстана
Промышленность республики перестроилась в кратчайшие сроки. Авиационные заводы выпустили свыше 11 тысяч лёгких ночных бомбардировщиков У-2 (По-2), а также бомбардировщики Пе-2 и Пе-8 — уникальную по тем временам продукцию. Только за первые четыре месяца войны предприятия республики произвели около 2 миллионов единиц военного обмундирования, 265 тысяч плащ-палаток и 1,5 миллиона пар обуви. Всего заводы Татарстана освоили выпуск свыше 600 наименований продукции — оружия, боеприпасов, снаряжения и обмундирования.
Заводы, которые до войны выпускали гражданскую продукцию — пишущие машинки, искусственную кожу, бумажное литьё — перешли на производство мин, гранат, взрывателей и другого оружия. Меховой комбинат стал выпускать шапки-ушанки, комбинезоны и унты.
За годы войны в Татарской АССР было построено 22 новых предприятия, включая завод резинотехнических изделий, нефтемаслозавод и механический завод в Казани, а также мясокомбинат, текстильную, сапожную и валяльную фабрики в Елабуге. Именно в годы войны в Татарстане появилась новая отрасль промышленности — нефтяная (1943 год).
330 тысяч спасённых жизней
В Татарской АССР была развернута одна из крупнейших госпитальных сетей в тылу. Всего в республике работало 69 эвакогоспиталей на 35,4 тысячи коек и один обсервационный пункт.
Госпиталям передали лучшие здания — клиники, школы, техникумы, институты, дворцы культуры. 330 тысяч раненых прошли лечение, из них 207 тысяч вернулись на фронт, 67 тысяч стали участниками тылового фронта.
Казанская медицина внесла собственный вклад в Победу. Именно здесь применялись методы, предложенные профессором Александром Вишневским, — новокаиновые блокады и масляно-бальзамическая повязка, известная сегодня как мазь Вишневского.
За самоотверженный труд в годы войны 4,2 тысячи работников промышленности Татарской АССР были награждены орденами и медалями.
Живая память
700 тысяч ушедших на фронт, 350 тысяч не вернувшихся и 330 тысяч раненых, спасённых в госпиталях. В тылу остались сотни тысяч стариков, женщин и детей — тех, кто обеспечивал армию всем необходимым. Их труд часто остаётся в тени фронтовых подвигов, но именно благодаря им Красная Армия не знала недостатка в оружии, боеприпасах, обмундировании и продовольствии.
Сегодня в живых осталось всего 135 ветеранов Великой Отечественной — тех, кто может рассказать о войне из первых уст. Но пока жива память — в «Книге памяти», в экспонатах музеев, в рассказах детей и внуков, в новых мемориалах у Вечного огня — подвиг не будет забыт.