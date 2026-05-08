Как Татарстан ковал Победу в ВОВ в тылу и на фронте

Долгие годы считалось, что из Татарской АССР на фронт ушли 560 тысяч человек, а погибли около 87 тысяч. Однако когда редакция «Книги памяти» завершила работу над многотомным изданием, цифры оказались иными. По архивным данным, из республики было мобилизовано около 700 тысяч человек, а безвозвратные потери — погибшие, пропавшие без вести, умершие от ран — составили примерно 350 тысяч.